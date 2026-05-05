Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu

ABD'nin başkenti Washington'da Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulduğu ve güvenlik görevlilerinin kısa süreliğine alarma geçtiği bildirildi.

Son Güncelleme:
Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan Independence Caddesi ile 15. Cadde'nin kesiştiği yerde silah seslerinin duyulduğu belirtildi. Henüz olayla ilgili resmi açıklama yapılmazken, Gizli Servis'in Beyaz Saray'ın bahçesindeki muhabirleri tedbir amaçlı olarak brifing odasına topladığı ifade edildi.

ALARM DURUMU KALDIRILDI

Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra herhangi bir tehdit olmadığı için alarm durumunun kaldırıldığı aktarıldı. Beyaz Saray'ın içinde görev yapan bazı muhabirler o anlara ilişkin çektikleri videoları paylaşırken, Gizli Servis görevlilerinin güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

POLİS 1 KİŞİYİ VURDU

ABD Gizli Servisi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, personelinin, bir polis memurunun dahil olduğu silahlı olaya müdahale ettiğini, kolluk kuvvetlerince bir kişinin vurulduğunu ve durumunun henüz bilinmediğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Beyaz Saray
Son Güncelleme:
Hürmüz'de Gerilim Tırmanıyor... Trump'tan İran'a Ağır Tehdit: 'Yeryüzünden Sileriz' Trump'tan İran'a Ağır Tehdit: 'Yeryüzünden Sileriz'
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Putin Açıkladı: Ukrayna'da 2 Günlük Ateşkes İlanı Putin Açıkladı, Ukrayna'da 2 Günlük Ateşkes İlanı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu
İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak
Şebnem Ferah Sahnelere Dönüyor Şebnem Ferah Sahnelere Dönüyor
Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu
Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri