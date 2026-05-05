İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak

İstanbul Bakırköy’de düzenlenecek savunma ve havacılık fuarı nedeniyle 5 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak. Sürücüler için alternatif güzergahlar duyuruldu.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamalar her gün 07.00-19.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Bu kapsamda Yeni Havalimanı Caddesi’nin D-100 bağlantı noktaları ile İstanbul Fuar Merkezi çevresindeki bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol da kapalı olacak.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi’nin belirli bölümlerinin kullanılabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trafik
Son Güncelleme:
Telefon Dolandırıcılarına Büyük Darbe: 14 İlde Operasyon, 149 Şüpheliye Gözaltı Telefon Dolandırıcılarına Büyük Darbe
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kediye Vahşet Kamerada! 'Gel Annem Gel' Diye Çağırdı, Yüzüne Kimyasal Sıktı 'Gel Annem Gel' Diye Çağırdı, Yüzüne Kimyasal Sıktı
ÇOK OKUNANLAR
Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu Beyaz Saray Yakınlarında Silah Sesleri! 1 Kişi Vuruldu
İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak
Şebnem Ferah Sahnelere Dönüyor Şebnem Ferah Sahnelere Dönüyor
Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu
Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri