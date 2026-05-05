İstanbul'da Bu Yollar 5 Gün Boyunca Kapalı Olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında uygulanacak kısıtlamalar her gün 07.00-19.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Bu kapsamda Yeni Havalimanı Caddesi’nin D-100 bağlantı noktaları ile İstanbul Fuar Merkezi çevresindeki bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol da kapalı olacak.

İŞTE ALTERNATİF YOLLAR

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre Mimar Basri Mete Sokak, Hanımeli Sokak ve Yeni Havalimanı Caddesi’nin belirli bölümlerinin kullanılabileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi