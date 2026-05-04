Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

emur ve emekli zammı, 2026 Temmuz dönemi yaklaşırken milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. TÜİK’in açıkladığı nisan enflasyonu sonrası hesaplamalar güncellendi. Dört aylık veri netleşirken gözler kalan iki aya çevrildi.

NİSAN ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Buna göre ocakta aylık enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 olarak kaydedildi. Nisan ayında ise aylık enflasyon yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti.

EMEKLİLERE EN AZ YÜZDE 14,64'LÜK ZAM

Böylece yılın ilk dört ayına ilişkin toplam enflasyon oranı yüzde 14,64 oldu.

DÖRT AYLIK VERİYLE ZAM NE KADAR OLACAK?

20 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ilk dört aylık yüzde 14,64’lük artışa göre temmuz ayında 22.928 TL maaş alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM’de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye yükseltilmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN EŞİK YÜZDE 11

Toplu sözleşme gereği yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 oranında bir zam alacak olan memur emeklileri, enflasyon farkı için ise enflasyonun yüzde 11 barajını aşması önemli olacaktı.

Memur ve memur emeklisinin dört aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 10,51 olarak hesaplandı.

Gelecek iki ayda enflasyonun artması durumunda memur ve memur emeklileri de enflasyon farkından yararlanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi