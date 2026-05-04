KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?

Mayıs ayı kira zammı 2026 belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, mayıs 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 32,43 olarak belirlendi.

2026 Mayıs ayı kira zammı açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,37 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler doğrultusunda, konut ve iş yerleri için kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,43 oldu.

Bu ay sözleşmesi yenilenen konut ve işyeri kiracılarına TÜFE12 ay ortalamasına göre en çok yüzde 32,43 zam yapılacak.

Geçen ay kira ve iş yerlerine uygulanacak tavan zam oran yüzde 32,82 olarak gerçekleşmişti.

SON 6 AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI ŞU ŞEKİLDE:

Ekim 2025: Yüzde 38,36

Kasım 2025: Yüzde 37,15

Aralık 2025: Yüzde 35,91

Ocak 2026: Yüzde 34,88

Şubat 2026: Yüzde 33,98

Mart 2026: Yüzde 33,39

Nisan 2026: Yüzde 32,82

Kaynak: Haber Merkezi