ENAG Nisan Ayı Enflasyon Verilerini Açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Nisan ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 55,38 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre nisan ayında enflasyon yüzde 4,10 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 54,62 olarak hesaplanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nisan ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

