Uşak'ta 7 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizme ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

4 ÖLÜ 17 YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Kaynak: AA-İHA

