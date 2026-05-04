Uşak'ta 7 Araç Birbirine Girdi: Ölü ve Yaralılar Var

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizme ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Kaynak: AA-İHA