Afyonkarahisar'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Araçların Trafiğe Çıkması Yasaklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle bazı araçlara kapatıldığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03 Nisan 2026 saat 23.00 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatıldığını duyurdu.

BAKANLIK DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03 Nisan 2026 saat 23.00 itibariyle tır ve çekici araçlara kapatılmış olup diğer araçlara açıktır. Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

