Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da bir araya gelerek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projesini masaya yatırdı. İnternet ve organize suçlara karşı kurulacak olan merkez, vatandaşın huzuru için bakanlıklar arası tam eşgüdüm sağlayacak.

Son Güncelleme:
Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde dijital platformlar üzerinden artış gösteren dolandırıcılık faaliyetlerine karşı devletin zirvesinde kritik bir zirve gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede hızı ve etkinliği artıracak olan "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesinin detaylarını görüştü.

BAKANLIKLAR ARASINDA GÜÇLÜ EŞGÜDÜM

İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, projenin kamu düzenini koruma noktasında bakanlıklar arasındaki kararlılığın bir yansıması olduğunu belirtti.

Gürlek, "Adaletin tesisi ve milletimizin huzuru için bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm, güvenliğin en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.

ORGANİZE DOLANDIRICILIĞA BARİYER

Kurulacak olan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi , özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık vakalarını mercek altına alacak. Merkez, emniyet ve yargı birimleri arasındaki bilgi akışını hızlandırarak suçluların tespitini ve cezalandırılmasını daha etkin hale getirecek.

DEVLET GELENEĞİ VE SORUMLULUK VURGUSU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, hukukun üstünlüğü ve nizamın korunması adına yürütülen bu iş birliğinin köklü devlet geleneğinin bir gereği olduğuna dikkat çekerek, "Rabbim devletimize zeval vermesin" mesajını paylaştı.

GÖZLER PROJENİN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİHTE

Vatandaşların özellikle finansal ve dijital güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir "kalkan" görevi görecek olan merkezin, kısa süre içinde operasyonel hale gelmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mustafa Çiftçi Akın Gürlek dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan Çağrısına Destek DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan Çağrısına Destek
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Eski Eşten Kan Donduran Savunma: 'Gel Çocukları Vereceğiz' Diyerek Ölüme Çağırdı Eski Eşten Kan Donduran Savunma: 'Gel Çocukları Vereceğiz' Diyerek Ölüme Çağırdı
ÇOK OKUNANLAR
Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar Savunma Sanayiinde Dev Arena: SAHA 2026 Kapılarını Açtı, Hedef 8 Milyar Dolar
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak? Yıllardır Ücret Alınmıyordu, Artık Her Yıl Zamlanacak! Kimler Muaf Olacak?
Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı: Müsaade Edilmemesini Temenni Ederiz Bahçeli'den 'CHP'ye Mutlak Butlan' Çıkışı
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 1,6 Milyar Liralık Kirli Parayı Yöneten Örgüte Ağır Darbe Kirli Para Trafiğini Yöneten Örgüte Ağır Darbe
Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor Okul Kantinlerinde Yeni Dönem: O Ürünlerin Satışı Yasaklanıyor