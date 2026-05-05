Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’da bir araya gelerek 'Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi' projesini masaya yatırdı. İnternet ve organize suçlara karşı kurulacak olan merkez, vatandaşın huzuru için bakanlıklar arası tam eşgüdüm sağlayacak.
Son dönemde dijital platformlar üzerinden artış gösteren dolandırıcılık faaliyetlerine karşı devletin zirvesinde kritik bir zirve gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede hızı ve etkinliği artıracak olan "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesinin detaylarını görüştü.
BAKANLIKLAR ARASINDA GÜÇLÜ EŞGÜDÜM
İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, projenin kamu düzenini koruma noktasında bakanlıklar arasındaki kararlılığın bir yansıması olduğunu belirtti.
Gürlek, "Adaletin tesisi ve milletimizin huzuru için bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm, güvenliğin en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanımız Sayın @mustafaciftcitr ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırladıkları projeyi görüştük.— Akın Gürlek (@abakingurlek) May 5, 2026
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız… pic.twitter.com/v2CIIMh9BP
ORGANİZE DOLANDIRICILIĞA BARİYER
Kurulacak olan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi , özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık vakalarını mercek altına alacak. Merkez, emniyet ve yargı birimleri arasındaki bilgi akışını hızlandırarak suçluların tespitini ve cezalandırılmasını daha etkin hale getirecek.
DEVLET GELENEĞİ VE SORUMLULUK VURGUSU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, hukukun üstünlüğü ve nizamın korunması adına yürütülen bu iş birliğinin köklü devlet geleneğinin bir gereği olduğuna dikkat çekerek, "Rabbim devletimize zeval vermesin" mesajını paylaştı.
Adalet Bakanımız Sayın @abakingurlek’i Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum.— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 5, 2026
Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız… pic.twitter.com/yONRKlYJdQ
GÖZLER PROJENİN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİHTE
Vatandaşların özellikle finansal ve dijital güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir "kalkan" görevi görecek olan merkezin, kısa süre içinde operasyonel hale gelmesi planlanıyor.
Kaynak: DHA