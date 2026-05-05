Artık Kaçacak Yerleri Yok! Adalet ve İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı

Son dönemde dijital platformlar üzerinden artış gösteren dolandırıcılık faaliyetlerine karşı devletin zirvesinde kritik bir zirve gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçla mücadelede hızı ve etkinliği artıracak olan "Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi" projesinin detaylarını görüştü.

BAKANLIKLAR ARASINDA GÜÇLÜ EŞGÜDÜM

İçişleri Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, projenin kamu düzenini koruma noktasında bakanlıklar arasındaki kararlılığın bir yansıması olduğunu belirtti.

Gürlek, "Adaletin tesisi ve milletimizin huzuru için bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm, güvenliğin en büyük teminatıdır" ifadelerini kullandı.

— Akın Gürlek (@abakingurlek) May 5, 2026

ORGANİZE DOLANDIRICILIĞA BARİYER

Kurulacak olan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi , özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen organize dolandırıcılık vakalarını mercek altına alacak. Merkez, emniyet ve yargı birimleri arasındaki bilgi akışını hızlandırarak suçluların tespitini ve cezalandırılmasını daha etkin hale getirecek.

DEVLET GELENEĞİ VE SORUMLULUK VURGUSU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, hukukun üstünlüğü ve nizamın korunması adına yürütülen bu iş birliğinin köklü devlet geleneğinin bir gereği olduğuna dikkat çekerek, "Rabbim devletimize zeval vermesin" mesajını paylaştı.

— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 5, 2026

GÖZLER PROJENİN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİHTE

Vatandaşların özellikle finansal ve dijital güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir "kalkan" görevi görecek olan merkezin, kısa süre içinde operasyonel hale gelmesi planlanıyor.

Kaynak: DHA