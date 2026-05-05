Adana'da 14 Katlı Binada Can Pazarı: Battaniyelere Sarılarak Kurtuldular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da 14 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki Atakent Sitesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Giriş kattaki daireden yükselen dumanı fark eden apartman sakinleri, yoğun dumandan korunmak için battaniye ve örtülere sarılarak binayı terk etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekibi ve CANKUR sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA