Tuncay Sonel'in İfadesi Ortaya Çıktı | Oğlu Mustafa Türkay Sonel'e Siper: 'Gülistan'ı Tanımaz, Karıncayı Bile İncitmez'

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel, hakkındaki ağır suçlamalara Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yanıt verdi, Sonel'in ifadesi ortaya çıktı.

Esli Vali Sonel, özellikle oğlu Mustafa Türkay Sonel ve kayıp sim kart etrafında yoğunlaşan iddiaları detaylı bir şekilde yalanladı.

'OĞLUM KARINCAYI BİLE İNCİTMEZ'

Sabah'ta yer alan habere göre, savcılığın, Gülistan Doku’nun Vali Sonel’in oğluyla ilişki yaşadığı, hamile kaldığı ve bu sebeple öldürülüp gizlice gömüldüğü yönündeki iddiaları sorması üzerine Sonel, sert tepki gösterdi.

Bu iddiaların tamamen iftira olduğunu belirten Sonel, "Oğlum Gülistan’ı tanımaz bile. Aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmeyecek biridir" ifadelerini kullandı.

SIM KART SKANDALI

Dosyanın en tartışmalı noktalarından biri olan, resmi kanallar yerine kişisel tanıdıklar aracılığıyla Ankara’ya gönderilen SIM kartla ilgili de konuşan Sonel, süreci bizzat yönettiğini kabul etti.

Doku’nun ablasının çaresizliğini gördüğü için inisiyatif aldığını belirten Sonel, "Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Konum bilgisini tespit etmek için koruma müdürüm aracılığıyla Ankara’daki Gökhan komisere gönderilmesini istedim. Biz de insanız, bir an önce bulmak için böyle bir yol izledim" dedi.

'HARÇLIK NİYETİNE PARA GÖNDERİYORDUK'

SIM kartı inceleyen polis memuru Gökhan Ertok’un "Beni sosyal medya mesajlarını temizlemek için kullandılar" suçlamasını reddeden Sonel, MASAK raporlarına yansıyan para transferlerini ise ilginç bir savunmayla açıkladı.

Koruma amiri üzerinden yapılan ödemelerin suçla ilgisi olmadığını öne süren Sonel, "Gökhan’a zaman zaman harçlık niyetine para gönderiyorduk. Şahsi hesabımdan yapılan normal yardımlardır" şeklinde konuştu.

'BAKANLIKLARIN TAKİBİNDEYDİM'

Süreci bizzat takip ettiğini vurgulayan Sonel, dönemin Adalet ve İçişleri Bakanlarının kendisini sürekli aradığını, bu nedenle meseleyi şahsen yakından izlediğini ve tüm görüşmelerinin sadece kıza ulaşma gayesi taşıdığını savundu.

Kaynak: Sabah