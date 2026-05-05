Burger King'deki İnsanlık Dışı Müdahaleye Ticaret Bakanlığı Sessiz Kalmadı! Para Cezası Kesildi

Fast food zinciri Burger King'in Tarabya şubesinde insanlık dışı bir olay yaşandı. Ekonomik durumları iyi olmadığı gerekçesiyle anne ve kızına yemek servisi yapılmak istenmedi. Vatandaşların tepkisi sonrası şube yönetimi geri adım atarken, Ticaret Bakanlığı yaşanan skandal olayla ilgili harekete geçti. Bakanlık görevlileri, şubeyle ilgili tutanak tutarken ayrıca idari para cezası kesildi.

Fast food zinciri Burger King'in İstanbul Tarabya'daki şubesinde maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızına sırf ekonomik durumlarının kötü olduğu gerekçesiyle restoranda oturarak yemek yeme izni verilmedi.

SERVİS YAPMAK İSTEMEDİLER

Bir müşteri ise kendi siparişiyle birlikte aileye de yemek alıp fişi teslim etmesine rağmen, bu sefer aile için masa servisi yapılmasına izin verilmedi. Yapılan bu insanlık dışı muamele sosyal medyada insanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Olayın mağduru olan İsmigül Sevcan isimli kadın "Biz insan değil miyiz? Bizi neden dışlıyorsunuz? Hava soğuk sadece içeride yemek istedik, kimseye zarar vermedim" sözleriyle duruma tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların büyük tepkisi sonrası şube yöneticisi geri adım atarken, anne ve kızı masada yemeklerini yiyebildi.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Tüm Türkiye'nin tepki gösterdiği olayla ilgili Ticaret Bakanlığı da harekete geçmişti. Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu, görünümü ya da herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini belirtmişti Kaplan "Konu Ticaret Bakanlığımızın takibindedir. Gerekli inceleme ve denetim süreçleri yürütülmekte olup, gelişmelere ilişkin detaylı açıklama en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" demişti.

'HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ'

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, anne ile kızına insanlık dışı muamelede bulunan Burger King'e para cezası kesildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; "burada oturamazsın" denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.

TUTANAK TUTULDU, PARA CEZASI KESİLDİ

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu ) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

