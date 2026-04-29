'Görüntü Yok' Denmişti, JASAT Buldu: Gülistan Doku Dosyasında 6 Saatlik Kayıp Kayıt İçin Düğmeye Basıldı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasından bir gün öncesine ait 6 saatlik kritik kamera kaydının gizlendiği ve tutanaklara geçirilmediği iddiası üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 'delil karartma' soruşturması başlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve geçtiğimiz haftalarda dosyası cinayet şüphesiyle yeniden açılan Gülistan Doku soruşturması her geçen gün derinleşiyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyada delillerin bilinçli olarak karartıldığı ve organize bir örtbas yürütüldüğü iddiaları üzerine bağımsız bir soruşturma başlattı.

'GÖRÜNTÜ YOK' DENİLEN DOSYADAN 6 SAATLİK KAYIT ÇIKTI

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in ortaya attığı iddialar, dosyadaki kamu görevlilerinin ihmalini ya da delil karartma şüphelerini gözler önüne serdi.

Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce bir kafede şüpheli Mustafa Türkay Sonel ile karşılaştığı anlara dair güvenlik kamerası kayıtları incelenmiş, ancak o dönem inceleme yapan kolluk görevlileri tutanağa "görüntü yok" diye geçirmişti.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan teknik incelemelerde, söz konusu iş yerine ait gizlenen 6 saatlik kayıtlar gün yüzüne çıkarıldı. Görüntülerde Gülistan’ın, şüpheliyi gördükten sonra hızla mekandan ayrıldığı öne sürülüyor.

'DİJİTAL AYAK İZLERİ' İNCELENECEK

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu görüntülerin kimler tarafından gizlendiğini ve resmi evrakta hile yapılıp yapılmadığını bulmak adına kritik adımlar attı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na yazı gönderilerek, Gülistan'ın kaybolduğu tarihten itibaren tüm Türkiye genelindeki "dijital ayak izlerinin" dökümü talep edildi.

Özellikle Gülistan'ın kaybolduğu gün sistem üzerinden herhangi bir memur veya yetkili tarafından izinsiz sorgulama, manipülasyon veya veri silme işlemi yapılıp yapılmadığı tespit edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gülistan Doku Tunceli
Son Güncelleme:
