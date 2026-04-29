Bakan Gürlek'ten Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku Açıklaması: Rojin'in Telefonu İçin Ekip Kurduk, Doku Soruşturmasını Altaş Çözecek

AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TELEFON İÇİN ÖZEL EKİP KURDUK'

Rojin Kabaiş dosyasında yeni bir gelişme yaşanabileceğini söyleyerek kayıp telefonun bulunması için özel ekip görevlendirildiğini duyurdu.

'OLAYI ÇÖZECEK KİŞİ'

Gülistan Doku soruşturmasına dair de konuşan Gürlek, "Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarttık önemli şahıs iadesini istiyoruz. Kırmızı bülten çıkartıp ABD yetkili makamlarına da ilettik. Altaş bence olayı çözecek kişi, olayın en yakın tanığı o. Şüpheli şekilde yurtdışına kaçıyor. Erzurum başsavcımızda vali ile ilgili süreci takip ediyor" şeklinde konuştu.

