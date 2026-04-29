Görevden Alınan İYİ Partili Başkan Partisinden İstifa Etti

Görevden alınan İYİ Parti Manisa İl Başkanı Yunus Koca, parti yönetiminin antidemokratik kararlar aldığını belirterek ekibiyle birlikte parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden alınan Yunus Koca, parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Koca, görevden alınma sürecinde siyasi ahlakın ve teşkilat emeğinin hiçe sayıldığını savundu. Görevden alınmasının sorumlusunun İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat olduğunu öne süren Koca, kendisi ve ekibine mobbing uygulandığını, genel merkezin de yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

'KABUL ETMİYORUM'

Koca, görevden alma gerekçesi olarak sözlü sunulan "koordinasyon eksikliği" açıklamasını kabul etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teşkilatı yok sayan, iletişim kurmayan ve seçilmişleri görmezden gelen bir anlayışın aldığı bu karar ne siyasi ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu şartlar altında, delegelerin iradesiyle seçilmiş bir il başkanı olarak, bu antidemokratik ve etik dışı tasarrufu kabul etmediğimi, şahsıma, yönetim kurulu üyelerine ve delegelerimizin iradesine yapılan bu haksız müdahaleyi şiddetle kınadığımı, ayrıca onurumuzu, duruşumuzu ve siyasi ahlakımızı korumak adına İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

Kaynak: AA

Etiketler
Manisa İYİ Parti
Son Güncelleme:
MİT Arşivinden Çıkan 60 Yıllık Sır: Humeyni'nin Türkiye'deki Kod Adı Belli Oldu MİT Arşivinden Çıkan 60 Yıllık Sır: Humeyni'nin Türkiye'deki Kod Adı Belli Oldu
Tedesco Son Kez Samandıra'da! Fenerbahçe'ye Veda Etti Tedesco Son Kez Samandıra'da
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı ABD-İran Savaşı Dengeleri Değiştirdi: AK Parti'nin Yeni Seçim Planı Ortaya Çıktı
Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyesi Belli Oldu
Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu Emlak Satışlarında Yeni Dönem: Tapuda Elden Ödeme Sona Eriyor! Tarih Belli Oldu
O Şok Mesajlar Gizlenmişti: Gülistan Doku Dosyasında Baba Çapraz Sorguya Alınacak O Şok Mesajlar Gizlenmişti: Gülistan Doku Dosyasında Baba Çapraz Sorguya Alınacak
Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti Gazeteci Rahmi Yıldırım Hayatını Kaybetti