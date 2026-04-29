Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim Programında Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim Programında Önemli Mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Müslümanlar olarak zorlu dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Körfez'den Sudan'a, başımızı nereye çevirsek gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz.

Medeni denilen dünyanın, üç maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler, savunmasız siviller vahşice katlediliyor.

Yıllardır ellerine geçirdikleri her fırsatta kibirli bir tavırla adaletten ve eşitlikten dem vuranların gerçek yüzlerini bugün hep birlikte görüyoruz.

Müslümanlar olarak tefrikayı, nifak ve husumeti yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak, yekvücut olmak mecburiyetindeyiz."

