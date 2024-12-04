Faylara Dikkat Çekip Uyarmıştı! Naci Görür'den Aydın Depremi İçin Dikkat Çeken Açıklama

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken, Aydın’da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, bir kez daha yürekleri ağza getirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen depremin derinliğini 8.99 kilometre olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 9, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

“KUŞKUSUZ FAY NORMAL FAY”

6 Şubat depremlerinden önce yaptığı uyarılarla bilinen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Aydın depreminin ardından da önemli bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Görür, bir harita paylaşarak şunları söyledi: Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay.

“7’DEN BÜYÜK DEPREM ÜRETEBİLİR” DEMİŞTİ

Daha önce İzmir’de Deprem ve Dirençli Kentler isimli konferansta konuşan Naci Görür “Manisa ve Aydın çevresinde faylar mevcut. Burada görülen her fay, 7 ve üzerinde büyüklükte deprem üretebilir ve İzmir'i felç eder” diyerek uyarmıştı.

Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay. Sevgiyle pic.twitter.com/Sv2j6dcRVY — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 3, 2024





Kaynak: Gerçek Gündem