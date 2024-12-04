Her Yeri Ateşe Verdi, Yüzünde Maske, Elinde Silah… Kadın Güvenliğe Dehşeti Yaşattı

Adana’da bir sitenin bahçesine giren maskeli şüpheli, kadın güvenliğe korku dolu anlar yaşattı. Site sakinleri ayağa kalktı, kadın güvenlik ölümün kıyısından döndü.

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Adana’nın Çukurova ilçesinde yüzü maskeli bir kişi elinde tabancayla, Huzurevleri Mahallesi'ndeki lüks bir sitenin bahçesine girdi.

Yere benzin döküp ateşe veren, maskeli şüpheli bir kişi kadın güvenliğe bir isim söyleyerek, dışarı çıkmasını istedi. Elindeki silahı kadın güvenliğin başına yönelten şüpheli, genç kadından söylediği ismi aşağıya çağırmasını istedi.

Her Yeri Ateşe Verdi, Yüzünde Maske, Elinde Silah… Kadın Güvenliğe Dehşeti Yaşattı - Resim : 1

HAVAYA BİRKAÇ EL ATEŞ ETTİ

Kadın güvenlik görevlisinin “Tanımıyorum o kişiyi” demesine üzerine, şüpheli havaya birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Her Yeri Ateşe Verdi, Yüzünde Maske, Elinde Silah… Kadın Güvenliğe Dehşeti Yaşattı - Resim : 2

Korku dolu anların ardından paniğe kapılan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Her Yeri Ateşe Verdi, Yüzünde Maske, Elinde Silah… Kadın Güvenliğe Dehşeti Yaşattı - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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