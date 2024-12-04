Koç'un Fabrikasında Yapıldı! Ford’un Yeni Elektrikli Otomobili Türkiye Yolunda

KULLANICI DOSTU İÇ MEKÂN VE DONANIMLAR

Puma Gen-E, teknolojik donanımlarıyla sürüş keyfini artırmayı hedefliyor. Kabinde 12.8 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve 12 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Araç, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını standart olarak sunuyor.

Fonksiyonellik açısından da öne çıkan model, 43 litrelik bir ön bagaj ve 574 litre genişliğinde arka bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1.283 litreye kadar çıkıyor. Bu özellikleriyle Puma Gen-E, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir araç olmayı hedefliyor.