Koç'un Fabrikasında Yapıldı! Ford’un Yeni Elektrikli Otomobili Türkiye Yolunda
Ford Otosan tarafından Romanya’daki Craiova tesislerinde üretilen tamamen elektrikli Puma Gen-E, 2025 baharında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Gelişmiş teknolojik özellikleri ve etkileyici tasarımıyla dikkat çeken Puma Gen-E, elektrikli araç pazarında Ford’un iddiasını güçlendiren bir model olarak öne çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Puma Gen-E, Ford’un tamamen kendi geliştirdiği yeni bir platform üzerinde inşa edildi. Dış tasarımda, markanın "kalkan" olarak adlandırdığı modern ızgara tasarımı, yenilikçi bir görünüm sunuyor. Araç, Electric Yellow isimli özel renk seçeneğiyle kullanıcılarına dinamik bir estetik vadediyor. Ayrıca, arka tarafta ufak bir spoiler ve farklı alaşım jant tasarımları da aracın sportif kimliğini pekiştiriyor.
PERFORMANS VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ
Puma Gen-E, 123 kW (166 PS) güç ve 290 Nm tork üreten bir elektrik motoruyla donatıldı. Aracın 43 kWh kapasiteli bataryası, standart jantlarla 376 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Ancak, jant boyutunun artmasıyla bu menzil 364 kilometreye kadar düşebiliyor.
Hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken araç, %10’dan %80 doluluğa yalnızca 23 dakikada ulaşabiliyor ve 100 kW DC şarj altyapısını destekliyor. Performans açısından ise 0’dan 100 km/sa hıza 8 saniyede çıkabilen araç, 160 km/sa maksimum hızla sınırlandırılmış durumda.
KULLANICI DOSTU İÇ MEKÂN VE DONANIMLAR
Puma Gen-E, teknolojik donanımlarıyla sürüş keyfini artırmayı hedefliyor. Kabinde 12.8 inç boyutunda dijital gösterge paneli ve 12 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Araç, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını standart olarak sunuyor.
Fonksiyonellik açısından da öne çıkan model, 43 litrelik bir ön bagaj ve 574 litre genişliğinde arka bagaj hacmi sunuyor. Koltuklar yatırıldığında bu kapasite 1.283 litreye kadar çıkıyor. Bu özellikleriyle Puma Gen-E, hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir araç olmayı hedefliyor.
FORD’UN ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİ
Ford, elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artırmak için yeni modelleriyle iddiasını sürdürüyor. Puma Gen-E, markanın popüler elektrikli modelleri Explorer ve Capri’nin ardından gelen, tamamen kendi geliştirdiği bir platformda üretilen ilk model olarak dikkat çekiyor.