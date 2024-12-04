Diyarbakır'da Kaybolan 19 Yaşındaki Esra Her Yerde Aranıyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 19 yaşındaki Esra Yakut kayboldu. Ailesinin, kızlarının dershane çıkışında eve gitmediğini belirterek kayıp ihbarında bulunmasının ardından arama çalışması başlatıldı.

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Diyarbakır'da Kaybolan 19 Yaşındaki Esra Her Yerde Aranıyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Esra Yakut’u arama çalışmaları başlatıldı.
Ergani ilçesinde dün dershaneye giden ve saat 16.00 sularında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

Aile; İddiaya göre, kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti. Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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