Erdoğan, 6 Şubat'ı böyle andı: Milletimiz bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla vermiştir

Geçtiğimiz yıl üst üste yaşanan iki büyük depremin ardından on binlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiş, yüz binlerce yurttaşımız ise yaralanmıştı. Depremin üzerinden geçen 1 yılın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan bir anma mesajı geldi.

Son Güncelleme:
Erdoğan, 6 Şubat'ı böyle andı: Milletimiz bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla vermiştir

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin ardından yaralar halen sarılamadı. On binlerce yurttaşımız konteyner kentlerde yaşamını sürdürürken, hâlâ kayıplarını bulamayanlar ve tüm ailesini yitirenler mücadelelerini sürdürüyor.

Depremin birinci yılında ülkenin dört bir yanında yitirilen canlar anılırken, siyasi parti temsilcileri de deprem bölgesinde anma törenlerine katıldı. Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir anma mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın sözlerine Hataylı taksiciden tepki: Sen kimsin bizleri tehdit ediyorsunErdoğan'ın sözlerine Hataylı taksiciden tepki: Sen kimsin bizleri tehdit ediyorsunGüncel

Babacan'dan Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki: Şantaj yapıyorBabacan'dan Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki: Şantaj yapıyorSiyaset

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla ilk günden itibaren alanda olduğunu söyledi. "Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur" diyen Erdoğan, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekerek şunları yazdı:

"Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor.

Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Erdoğan, Gaziantep'te: Yaraları sarma sözümüzü tutuyoruzErdoğan, Gaziantep'te: Yaraları sarma sözümüzü tutuyoruzSiyaset

“Gaf ya da itiraf değil” | Erdoğan’ın Hatay sözlerinin deşifresi: “Bu bir hegemonya inşası, teşkilatına işaret ediyor”“Gaf ya da itiraf değil” | Erdoğan’ın Hatay sözlerinin deşifresi: “Bu bir hegemonya inşası, teşkilatına işaret ediyor”Siyaset

Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum.

İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü.

Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir.

Kurum'dan Erdoğan'ın Hatay çıkışına tam destek: Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlarKurum'dan Erdoğan'ın Hatay çıkışına tam destek: Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlarSiyaset

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Hatay itirafına sert cevap: Psikolojik olarak analize muhtaçtırİmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Hatay itirafına sert cevap: Psikolojik olarak analize muhtaçtırSiyaset

Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.

Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz.

Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın..."

Etiketler
Hatay Deprem 6 Şubat depremleri Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Ayağınızın altına soğan koyunca ne oluyor? Daha önce duyulmamış etki Ayağınızın altına soğan koyunca ne oluyor? Daha önce duyulmamış etki
Adana’da depremin yıl dönümünde gözyaşları sel oldu Adana’da depremin yıl dönümünde gözyaşları sel oldu
FOX'un Kızıl Goncalar dizisinde değişiklik! Kadroya girişi resmen duyuruldu FOX'un Kızıl Goncalar dizisinde değişiklik! Kadroya girişi resmen duyuruldu
Hafize Gaye Erkan, profilini güncelledi Hafize Gaye Erkan, profilini güncelledi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek! İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe karanlığa gömülecek, saatlerce sürecek!
'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı: Hikayesi hüzne boğdu 'Tablet reis' yıllar sonra ortaya çıktı
Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim' Fatih Portakal, YRP'nin İstanbul için teklif götürdüğü ismi açıkladı: 'Duyunca 'hadi canım' dedim'
Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu: Zirvedeki yapım şaşırttı Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler belli oldu
Gazeteciliği bırakmıştı: Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını paylaştı Aday gösterilmeyen Mesut Yar, yeni kararını paylaştı