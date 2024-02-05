İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Hatay itirafına sert cevap: Psikolojik olarak analize muhtaçtır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da depremzedelere söylediği sözlere cevap verdi.

İETT bünyesine katılan yeni araçların tanıtımında konuşan İmamoğlu'nun, Erdoğan'a yanıtı şu sözlerle oldu:

"Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Gerçekten analize muhtaç ifadelerdir. Hukuken muhtaçtır, psikolojik olarak analize muhtaçtır. Depremzedelerin önünde, sırf kendilerini seçmediler diye yardım götürmediğini itiraf etti."

Ekrem İmamoğlu, "Hem yerel hem merkezi yönetim bunlarda olduğu zaman 10 metrosunun yapımı durmuştu" dedi.

İmamoğlu, "Bu nasıl bir anlayış? Milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart’ta. Millet efendi, siz değilsiniz. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu millet bu tehdidin cevabını öyle bir verir ki… Bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da yaptığı konuşmada "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çokça tepki almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem