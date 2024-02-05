İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Hatay itirafına sert cevap: Psikolojik olarak analize muhtaçtır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da söylediği sözlere cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hem yerel hem merkezi yönetim bunlarda olduğu zaman 10 metrosunun yapımı durmuştu" dedi.

Son Güncelleme:
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Hatay itirafına sert cevap: Psikolojik olarak analize muhtaçtır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da depremzedelere söylediği sözlere cevap verdi.

İETT bünyesine katılan yeni araçların tanıtımında konuşan İmamoğlu'nun, Erdoğan'a yanıtı şu sözlerle oldu:

"Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Gerçekten analize muhtaç ifadelerdir. Hukuken muhtaçtır, psikolojik olarak analize muhtaçtır. Depremzedelerin önünde, sırf kendilerini seçmediler diye yardım götürmediğini itiraf etti."

Ekrem İmamoğlu, "Hem yerel hem merkezi yönetim bunlarda olduğu zaman 10 metrosunun yapımı durmuştu" dedi.

İmamoğlu, "Bu nasıl bir anlayış? Milletin efendi olduğunu bunlar öğrenecek 31 Mart’ta. Millet efendi, siz değilsiniz. Bu tehdidi milletimiz yutmaz. Bu millet bu tehdidin cevabını öyle bir verir ki… Bu tehdidinizin karşılığı milyonlar olacak göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da yaptığı konuşmada "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri çokça tepki almıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Kurum'dan Erdoğan'ın Hatay çıkışına tam destek: Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar "Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar"
Uyku sorunu olanları ilgilendiriyor... Limon kabuğu eğer böyle kullanılırsa Uyku sorunu olanları ilgilendiriyor... Limon kabuğu eğer böyle kullanılırsa
CHP'li İl Başkanı hayatını kaybetti CHP'li İl Başkanı hayatını kaybetti
HÜDA-PAR, 'Cumhuriyet'e darbe' diyen vekili başkan adayı gösterdi! HÜDA-PAR, 'Cumhuriyet'e darbe' diyen vekili başkan adayı gösterdi!
Kılıçdaroğlu: Türkiye’de orta sınıf görülmemiş bir saldırı altında Kılıçdaroğlu: Türkiye’de orta sınıf görülmemiş bir saldırı altında
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde Emekliler için iki formül gündemde
SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına enflasyon darbesi! Emekli maaşlarına enflasyon darbesi!
Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini: Altın vuruş olur! Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini
İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?