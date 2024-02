Kurum'dan Erdoğan'ın Hatay çıkışına tam destek: Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar

Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Erdoğan'ın Hatay sözlerine sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da yaptığı konuşmada "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

Başakşehir Futbol Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmeye giden Murat Kurum, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kurum'a Erdoğan'ın bu sözlerinin hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi:

"Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bahane ve iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyor. Burada maksat şudur değerli arkadaşlar; yani, siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa, her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve bu sorunları çözmek için de İstanbul adına bu mücadeleyi verirsiniz.

'ŞEHRE AVANTAJ SAĞLAR'

Şimdi, bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez. Bu anlayış İstanbul'a hizmet İstanbul'a gençlerin oynayacağı alanların inşasından tutun da her türlü organizasyonu, İstanbul'a değeri ve katkıyı daha da arttıracak bir hale getirebilirsiniz. Bu manada yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum, ahenk arkadaşlar, bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin."

Kaynak: Gerçek Gündem