CHP'li İl Başkanı hayatını kaybetti

Osmaniye CHP İl Başkanı Orhun Döğüşcü'nün kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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CHP'li İl Başkanı hayatını kaybetti

CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Orhun Döğüşcü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Döğüşcü (51), dün Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenaze töreni için gittiği Çona köyünde fenalaştı.

Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Döğüşcü'nün kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Yoğun bakım servisine alınan Döğüşcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Döğüşcü'nün cenazesi, bugün Kadirli ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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