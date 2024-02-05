HÜDA-PAR, 'Cumhuriyet'e darbe' diyen vekili başkan adayı gösterdi!

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 31 Mart yerel seçimlerinde Batman Belediye Başkan adayı gösterildi.

Ramanlı, Diyarbakır’da düzenlenen “Ana Dilimi Seçiyorum" temalı bir panelde yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ilanını hedef alarak, “Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtlerdi” demişti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman’da belediye başkan adaylarını tanıttı. Batman, Mardin ve Şırnak belediyeleriyle birlikte toplam 24 belediye başkan adayını açıklayan Yapıcıoğlu, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı’yı, Batman Belediye Başkan adayı gösterdi.

CUMHURİYET’İ HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz hafta HÜDA PAR tarafından Diyarbakır’da düzenlenen “Ana Dilimi Seçiyorum" temalı bir panelinde konuşan HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Cumhuriyet'in ilanını hedef alarak "Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, insanları kendilerinden uzaklaştırıp devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtler idi ve bu Kürtler de Müslümandı. Bu uygulama yıllarca devam etti. Gayeleri İslam'ı bölgeden silmekti ve ne yazık ki bazı yerlerde de bunu başardılar. Bizlere hem Müslüman olmamız hem de Kürt olmamız dolayısıyla her iki yönden düşmanlık ettiler. Elhamdülillah âlimlerimiz ve büyüklerimizin çabalarıyla tümden başarıya ulaşmadı. İslam'ı bizden alamadılar ama dilimiz, gün geçtikçe eriyip kayboluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA