Erdoğan'ın sözlerine Hataylı taksiciden tepki: Sen kimsin bizleri tehdit ediyorsun

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "“Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez, Hatay’a geldi mi?” sözlerine, bölgede taksicilik yapan bir depremzede "Sen kimsin ki bizi tehdit ediyorsun" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapmış olduğu konuşmada 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıldönümünde Hataylılara gözdağı vererek, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay’a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı” ifadelerini kullanmıştı.

Deprem felaketi boyunca Hatay'a yardım gelmediğini belirten bir vatandaş, Halk TV yayınında Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Vatandaş şunları söyledi:

"Ben Antakya'da bir otelin taksiciliğini yapıyordum. Depremden sonra elimizden geldiğince insanlarımıza yardımcı olduk. Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletimizi ayırt ediyoruz ancak hükümeti ayırt etmiyoruz. Hükümet gelip geçidir, hepsi birer şahıstır ve hükümetimiz buraya 4-5 gün boyunca hiçbir şekilde gelmedi. Gelen yardımların da önlerini kesip, tırları Antakya merkeze göndereceği yerde başka yerlere yolladılar. Azerbaycan'dan gelen yardımlar hiçbir şekilde Hatay'a gelmedi. Antep yolundan devam ettiler ve Hatay'a bir hafta boyunca yardım gelmedi. İnsanlarımız burada inim inim inliyordu, bağırıyordu.

"SEN KİMSİN Kİ BİZİ TEHDİT EDİYORSUN?"

Dün Cumhurbaşkanımız Antakya'mıza geldi ama Hatay halkını tehdit etti. Bana oy vermezseniz size hiçbir şekilde hizmet gelmeyecek diyor. Sen kimsin ki bizi bu şekilde tehdit ediyorsun? Biz size oy versek de vermesek de Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödeyen insanlarız. Vergimizi ödüyoruz kuruşu kuruşuna ama hakkımızı almıyoruz. Depremzedelerde hiçbir şekilde taksi esnafları olsun, minibüs esnafları olsun güzergah yapılmayacak dendi ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi bizi güzergaha zorluyor"