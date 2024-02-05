Sol Parti 6 Şubat depreminde hayatını yitirenleri andı

SOL Parti, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde yaşamını yitirenleri bugün Ankara’da andı. Depremlerin birinci yıl dönümünü nedeniyle Çankaya ilçesine bağlı Esat Mahallesi’nde bir araya gelen partiler, “Asla unutma, affetme... 6 Şubat 04:17” yazılı pankart açtı ve “Unutmak yok, affetmek yok” sloganı attı. SOL Parti Sözcüsü Gizem Özdem, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hatırlayın; deprem sonrasında günlerce bölgeye arama-kurtarma ekipleri gönderilmedi. İnsanlarımız, beton yığınların altında günlerce kurtarılmaya bekleyerek can verdi. Dayanışmayla enkazdan çıkanların çoğu, sağlık hizmetine erişemediği için hayatını kaybetti. Bu ülkenin yoksul, güzel insanları sıra sıra mezarlara dizildi. Binlerce depremzede, halen çocuklarının, yakınlarının akıbetini bilmiyor.

O gün biz devrimciler; Hatay’da, Malatya’da ve gücümüzün yetebildiği her yerde halkımızın yanına koştuk. İlk gün de söyledik, çağrı yaptık. ‘Burada devlet yok, insanlar göz göre göre öldürülüyor’ dedik. ‘İnsanlarımız kaderine terk ediliyor’ dedik. O gün TV’lere çıkıp ‘Devlet yok diyenler terörist’ diyenler, bugün bunları itiraf ediyor.

“HATAY HALKINI NASIL CEZALANDIRDIKLARINI, ÖLÜME TERK ETTİKLERİNİ BÖYLE İTİRAF ETTİ”

Bu sözleri asla unutmayın: ‘Hatay’a bir şey geldi mi? Gelmedi.’ Erdoğan’a ait bu sözler. Depremin birinci yılına iki gün kala Hatay’da söyledi. AKP’ye oy vermeyenleri nasıl cezalandırdıklarını böyle ifade etti. Hatay halkını nasıl cezalandırdıklarını, ölüme terk ettiklerini böyle itiraf etti. Bu zihniyete karşı mücadele ettik. İnsanlarımızı ölüme mahkum eden bu zihniyete karşı, enkazın altından birlikte çıktık, acılarımızı birlikte yaşadık, yaralarımızı birlikte sarmaya çalıştık.

“YIKIMI RANTA ÇEVİRİP, HAYATTA KALAN İNSANLARI BORÇLANDIRARAK KALAN ÖMÜRLERİNİ İPOTEK ALTINA ALMAYA ÇALIŞAN AÇGÖZLÜLÜĞÜN KARŞISINA DİKİLECEĞİZ”

Biz devrimciyiz. Bu halkı ve ülkeyi karşılıksız, çıkarsız sevdik. Depremde ölenlerin acısını yüreğimize koyup nasıl yola düştüysek bugün de söz veriyoruz. Rezerv alan ilan ederek depremzedenin kalan toprağına, taşına el koymaya çalışan soygunculara aman vermeyeceğiz. Yıkımı ranta çevirip, hayatta kalan insanları borçlandırarak kalan ömürlerini ipotek altına almaya çalışan açgözlülüğün karşısına dikileceğiz. Halen çadırlarda yaşayan insanlarımızın, insanca yaşama koşullarından uzak konteynerlerde yaşamak zorunda kalanların sorunlarına sahip çıkacağız.

“DAYANIŞMA İLE AYAĞA KALKTIK; DAYANIŞMA İLE KENTLERİMİZİ, HAYATLARIMIZI YENİDEN KURACAĞIZ”

Eğitimin, sağlığın, barınmanın ve gıdaya erişimin bir temel insani hak olarak sunulması için mücadele edeceğiz. Bu yolda halkın mücadelesini büyütmek, halkın taleplerinin taşıyıcısı olmak için var gücümüzle mücadelemiz sürecek. Buradan bir kez daha kaybettiklerimizi anıyoruz. Depremzede kardeşlerimizin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Dayanışma ile ayağa kalktık; dayanışma ile kentlerimizi, hayatlarımızı yeniden kuracağız."