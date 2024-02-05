Bismil'de belediye başkan adayı cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

CHP Bismil Belediye Başkan Adayı Abdurrahim Sönmez'in, 2 Şubat'ta ilçe binasına çaycı olarak alınan B.D.'ye 1 gün sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Genç kızı 2 Şubat 2024 tarihinde yanında çaycı olarak işe alan Abdurrahim S., iddiaya göre ertesi gün, B.D.’ye cinsel saldırıda bulundu. Olay B.D. ve kuzeni F.D.’nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı.

B.D., kuzeni ile Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Sönmez'den şikayetçi oldu. B.D. ifadesinde, 3 Şubat'ta günü Abdurrahim Sönmez'in parti binasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

B.D. ve F.D.'nin şikayeti üzerine Abdurrahim S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mağdur B.D’nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim S.’nin olay sonrasında kendisini defalarca arayarak 'Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu' dediğini iddia etti.

Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP’den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim S., cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.