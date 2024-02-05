Mossad'a para karşılığında bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

Özel dedektiflik faaliyeti kapsamında edindikleri bilgileri İsrail’in istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mossad'a para karşılığında bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüpheli tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirlemişti. İsrail’in Filistin politikasına muhalif Filistin uyruklu 6 kişiyi takip ettikleri ve özel dedektiflik faaliyeti kapsamında elde ettikleri bilgileri MOSSAD’a aktardıkları tespit edilen 9 kişi, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen 9 şüpheliden 7’si, MOSSAD'a para karşılığı bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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