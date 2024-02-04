Erdoğan, Gaziantep'te: Yaraları sarma sözümüzü tutuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Gaziantep'te şehir hastanesinin açılışında, "Asrın felaketinin üstünden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz biz söz verdik mi yaparız. Öyle lafla değil, Gaziantep’e böyle eserler yakışır. 680 bin metrekareyi bulan hastanemiz bin 875 yatak kapasitesi 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Hastanemizin bağlantı kavşağımızı da bugün hizmete açıyoruz. Burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede sağlık alanında sıkıntı yaşamayacağız. Hastanemizin resmi açılışıyla birlikte bütün eksikliklerimiz tamamen ortadan kalkacaktır. Sağlık bakanlığımız kısa sürede eksikleri tamamlayarak bu meseleyi çözecek. Bugün aşırı sisten İslahiye’ye gidemedik. Merkezden oradaki açılışımızı da yapacağız.

Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah rahmet diliyorum. Yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar dinlenmeyeceğiz. Sanayi şehri Gaziantep’in dev adımlarla büyümesini takip ediyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız. Cumhur ittifakı olarak inşallah Gaziantep’imizde el ele vererek yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Yaptığımız yatırımlarla gelişime destek vermeye devam ediyoruz. Gaziantep ekonomisiyle bölgesel bir merkez haline geldi. Bu muhteşem eseri kazandıran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu eserden onur doyuyorum.