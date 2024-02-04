Kılıçdaroğlu'ndan şehit pilotlara başsağlığı

Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan pilotlar için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit pilotlara başsağlığı

Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter dün gece düştü, iki pilot şehit oldu, teknisyen ise yaralı olarak kurtarıldı.

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X(eski adıyla Twitter) hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan pilotlarımız Cemil Gülen ve Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Kaynak: ANKA

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