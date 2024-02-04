CHP'li Adıgüzel: Merkez Bankası'nda son 4 yılda 5 başkan değişti, rodeo gibi...

CHP'li Mustafa Adıgüzel, Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğine, "Son 3 yılda 4 başkan değişmiş. Sonuncusu 9 ay dayanabilmiş. Rodeo gibi... Üstüne oturanlardan uzun süre kalan yarışmayı kazanıyor." yorumunu yaptı.

CHP'li Adıgüzel: Merkez Bankası'nda son 4 yılda 5 başkan değişti, rodeo gibi...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, "görevden affını" istedi. Erkan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önerdiği Fatih Karahan göreve getirildi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Merkez Bankası'nda sık sık yaşanan başkan değişimiyle ilgili 'rodeo' benzetmesi yaptı.

CHP'li Adıgüzel, "Son 3 yılda 4 başkan değişmiş. Sonuncusu 9 ay dayanabilmiş. Rodeo gibi... Üstüne oturanlardan uzun süre kalan yarışmayı kazanıyor. Bu katılımcı ve yakından seyredenler için eğlenceli olabilir ama halk için, iş insanları için, yatırımcı için pek eğlenceli değil." yorumunu yaptı.

"ABD'de Trump döneminde atanan FED Başkanı Powell 4 yıllık görev süresi bitince Joe Biden tarafından tekrar atandı." hatırlatmasını yapan Adıgüzel, "Ekonomide istikrar için ekonomi yönetiminde de politik istikrar gerekir. Ha bizde de bir istikrar var. Merkez Bankası başkanları daha bir yılı doldurmadan istikrarlı bir şekilde hızlıca görevden alınıyor. Son 4 yılda 5 oldu. Şimdi yenisi için de Rodeo başladı. Hadi bakalım bahisler açıldı. Ne kadar dayanacak?" diye sordu.

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