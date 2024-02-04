Kulis: Mehmet Şimşek çok önceden haberdardı, ortaya çıkınca hamlesini yaptı

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, 14-28 Mayıs seçimleri sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na getirilen Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılığını köşesine taşıdı.

Kulislerde Gaye Erkan'ın yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev bulamadığını anlattığı, "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben 'indi' diyorum. O 'inmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" gibi ifadelere yer verdiği söyleşisinin ardından rahatsızlığın arttığı, babası Erol Erkan'ın gayri resmi yönetici gibi davrandığı ve Büşra Bozkurt adlı bir çalışanı işten çıkardığı iddiasının ardından ise iplerin kopma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Yaşananlara değindiği yazısında "Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanlığı'ndan istifa etti. Bakan Şimşek'in ekonomi yönetimindeki en önemli kozuydu. Ama ilk hayal kırıklığını da Şimşek onda yaşadı" ifadesini kullanan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan iddialardan çok önceden haberdardı. Erkan'ın muhtelif açıklamalarda da Bakan olarak kendisinin önüne geçmesinden hiç hoşlanmamıştı. İddialar ortaya çıkınca hamlesini yaptı ve sahip çıkmadı. Seçim sonuna kadar görevde kalmasına da 'istikrar için seçimden sonra görevden ayrılacak Merkez Bankası Başkanı zafiyet yaratır' diyerek karşı çıktı.

Erkan'ın yerine, yardımcısı Fatih Karahan atandı. Bakan Şimşek açıklamasında vurgulu bir biçimde benim tercihim dedi. Ama mesele, 'gerçekten onun tercihi mi? Onun tercihi ise kaçıncı tercihi?' sorularının yanıtıdır aslında."

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