İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi

İsviçreli bilim insanları, çikolata üretiminde ezber bozan bir yeniliğe imza attı. Zürih’teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde görevli araştırmacılar, kakao meyvesinin sadece çekirdeklerini değil, tamamını kullanarak tatlandırıcıya ihtiyaç duymadan çikolata üretmeyi başardı.

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İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi
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Projeye öncülük eden bilim insanı Kim Mishra ve ekibi, kakao meyvesinin genellikle atık olarak görülen özsuyu, posası ve kabuğunu da üretim sürecine dahil ederek geleneksel yöntemlerden ayrılıyor. Bu yeni yöntem sayesinde, doğrudan kakao meyvesinden elde edilen doğal tatlandırıcıyla şeker kullanımına ihtiyaç kalmıyor.

Kakao meyvesinin “çok meyvemsi ve hafif ananası andıran” tatlı suyu, yoğunlaştırılarak şurup haline getiriliyor. Bu şurup, posayla birlikte kurutulmuş kabukla karıştırılarak bir kakao jeli oluşturuluyor. Elde edilen jel, çikolata üretiminde kakao çekirdekleriyle harmanlanarak lezzetli ve doğal bir tat profili ortaya çıkarıyor.

İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi - Resim : 1

ŞEKERSİZ AMA TATLI ALTERNATİF

Mishra’nın açıklamalarına göre bu yeni formül, %14 oranında doğal şeker içeren kakao suyu sayesinde, rafine şeker içermeyen ancak oldukça tatlı bir çikolata deneyimi sunuyor. Aynı zamanda besin değeri yüksek olan kabuk ve endokarp da değerlendirildiği için üretimde neredeyse sıfır atık sağlanıyor.

İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi - Resim : 2

ÇİKOLATA ÜRETİMİNDE YENİ DÖNEM

Bu buluş, yalnızca lezzet açısından değil, çevre dostu üretim yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Geleneksel üretimde genellikle atıl kalan balkabağı büyüklüğündeki kakao meyvesi kabuklarının artık ekonomik değere dönüştürülmesi, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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