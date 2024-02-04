Durmuş Yılmaz önceki başkanları hatırlattı: 'Görevden affını' isteyen Hafize Gaye Erkan maaş almaya devam edecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra "görevden affını" istedi. Daha önce de gündem olan görev "affı" sonrasında maş alımı sürecek mi sorusu tekrar gündem oldu.

Merkez Bankası’nda 2006-2011 arasında başkanlık yapan Durmuş Yılmaz’ın daha önce Plan Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirdiği ayrılan başkanlara maaş verilmesi konusu akıllara geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, BDDK başkanı için görevden alınsa da görevini tamamlasa da bankalarda çalışamayacağı için bu konuda bir düzenleme olduğuna, Merkez Bankası Yasası’nda ise böyle bir düzenleme olmadığına dikkati çeken Durmuş Yılmaz, tutanaklardaki şu sorusunu tekrar hatırlattı:

“Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış üç başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar. Kayıtlara geçmesi için soruyorum bunu çünkü bu konu ileride araştırılacaktır, aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı?”

Yılmaz, Merkez Bankası’ndan bu soruya verilen yanıtı ise şöyle hatırlattı:

“Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.”

Yani bugün bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanan sonra görevden alınan tüm kamu üst düzey yöneticileri bu kapsamda.

ERKAN İSTİFA ETTİ, KARAHAN YENİ MB BAŞKANI OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığına atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra istifa etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "affını" talep eden Erkan, istifa metninde, hakkında son dönem ortaya atılan iddialara ilişkin olarak "itibar suikastine uğradığını" ifade etti. Erkan, "Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" derken, istifa duyurusundan bir dakika sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabından jet hızıyla açıklama geldi. Erkan’ın aldığı kararın şahsi olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Şimşek, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan oldu. Kararda, "affını isteyen" Erkan'la ilgili "görevden alınmıştır" ifadesi dikkat çekti. Daha önce "görevden affını" talep eden eski Hazine ve Maliye Bakanları Berat Albayrak ve Lütfü Elvan ile ilgili Resmi Gazete'de yer alan kararlarda, "görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen" ifadeleri yer almıştı.