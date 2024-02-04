İBB Meclis Üyesi Şenol farkı gösterdi: Bir tarafta rakibini davet edenler diğer tarafta hakaretler yağdıranlar

Yerel seçimler öncesi siyasetin iki büyük rakibi CHP ve AKP’nin iki farklı yaklaşımı gözler önüne serildi.

CHP’nin 31 Mart’taki adayı ve mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu’nda zemin altı otoparkı açtı.

‘Piyalepaşa Zemin Altı Otoparkı ve Çevre Düzenleme Açılış’ törenine AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Tören esnasında CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney’i, konuşmasının ardından yanına davet eden İmamoğlu, Haydar Ali Yıldız ile birlikte üçlü fotoğraf çektirdi.

İmamoğlu sonrasında “Bu fotoğraf önemli, bu çok kıymetli bir fotoğraf. Belediye başkanlığı dediğimiz makam, size ait, milletimize ait” dedi.

ERDOĞAN CHP'Lİ BAŞKANI DAVET ETMEDİ

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ciddi yara alan Hatay'a giden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem acısına ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok" açıklamasını yaptı.

CHP İBB Meclis Üyesi Umut Şenol, İmamoğlu'nun AKP'li başkanı açılışa davet edip birliktelik pozu vermesine karşılık, Erdoğan'ın CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfi Savaş'ı davet etmemesine tepki gösterdi.

Şenol, "Bir tarafta İBB’yi yöneten CHP’li belediye başkanı sayın İmamoğlu,

diğer tarafta AKP'nin yönettiği Beyoğlu’na tarihinin en büyük yatırımını yapıyor ve AKP'li belediye başkanı ile birlikte açıyor. Diğer tarafta depremin acısını yaşayan Hatay’da, CHP’li belediye başkanı açılışa davetli değil ve sayın cumhurbaşkanı merkezi yönetim ile yerel yönetim aynı olmazsa hizmet alamazsınız diyor. Hangi anlayışı seçeceğine karar ver Türkiye?" ifadelerini kullandı.

Bir tarafta İBB’yi yöneten CHP’li belediye başkanı sayın @ekrem_imamoglu , Akparti’nin yönettiği Beyoğlu’na tarihinin en büyük yatırımını yapıyor ve Akpartili belediye başkanı ile birlikte açıyor, diğer tarafta depremin acısını yaşayan Hatay’da, CHP’li belediye başkanı açılışa… pic.twitter.com/fiT7uwtKeJ — Umut Şenol 🦅🏡 👨‍👩‍👧‍👦 (@senolumut) February 4, 2024

Erdoğan, toplu açılış törenlerinde ve partisinin aday tanıtım toplantılarında sık sık CHP'ye hakaretler yağdırmasıyla da gündeme geliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem