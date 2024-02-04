DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararının perde arkası ortaya çıktı

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere iki ay kala siyasi partiler, başta büyükşehirler olmak üzere aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. Yarışın İstanbul ayağında AKP, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'u sahaya sürdü.

İYİ Parti 'hür ve müstakil siyaset' iddiasıyla CHP'yle yollarını ayırırken, bu süreçte Kürt seçmen ve dolayısıyla DEM Parti yeniden 'belirleyici' bir konuma geldi. Partinin İstanbul'da CHP'li İmamoğlu'na destek mi vereceği, yoksa kendi adaylarıyla mı seçime gireceği önemli bir tartışma konusuydu.

Ancak gelinen süreçte CHP ile DEM Parti arasında bir süredir devam eden yerel seçim iş birliği görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. DEM Parti 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da aday çıkarma kararı aldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre DEM Parti’nin kararında CHP ile yapılan müzakerelerde taleplerin karşılıksız kalması bir yana en çok parti tabanının 'adayımızı çıkaralım' tutumu etkili oldu.

Yakın zamanda Rawest Araştırma’nın 'DEM Parti aday çıkarmalı mı?' sorusuna yüzde 70 'çıkarmalı' yanıtı ile dikkat çeken anket sonucunu hatırlatanlar, bu sonucun ana muhalefet partisince de iyi okunması gerektiğini, beş yılın ardından bu anketten tersi bir sonuç çıkmasının beklendiğini söyledi.