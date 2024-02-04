DEM Parti İstanbul adayını açıklayacağı tarihi duyurdu: Başak Demirtaş aday havuzunda

DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun aldığı yerel seçimlerle ilgili kararını açıkladı.

Doğan, Türkiye'nin her yerinde aday çıkarma eğilimlerinin olduğunu belirtti.

'ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLAMIŞTIR'

Gözlerin çevrildiği İstanbul'la ilgili de açıklama yapan Ayşegül Doğan, İstanbul'da kendi adaylarıyla seçimle gireceklerini vurguladı ve 9 Şubat'a kadar adaylarını duyuracaklarını söyledi.

Ayşegül Doğan şunları söyledi:

“Daha önce açıkladığımız yerlerde halk buluşmalarında dile gelen talepler, öneriler belirleyici oldu. 4 Aralık’ta her yerde aday çıkarma eğilimimiz olduğunu söylemiştik. Ardından ilgili kurulların yaptığı tartışmalardan çıkan kararları sizlerle paylaştık. Aylardır partimizin gündemimizde güçlü bir seçenek olarak duran, eğilim olarak da kamuoyu ile paylaştığımız kaybettirmek ya da kazandırma için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul'da kendi adayımızla girmeye karar verdik. İstanbul’da aday çıkarmaya karar verdik, çalışmalarımız başlamıştır."

Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday havuzunda olduğunu kaydeden Doğan, "İstanbul için DEM zamanı" geldiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin İBB Başkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddia edilmişti.

Kulislere düşen bu bilgi öncesi CHP ve DEM Parti arasında seçim işbirliği çerçevesinde görüşmeler yapılmıştı.

Demirtaş'ın adaylığı hakkında çıkan haberler DEM Parti yönetimi tarafından yalanlanmamış, aksine olumlu yönde açıklamalar yapılmıştı.

Hatta DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, "Başak Hanım, muhtemel adaylar adasında 'en güçlü adayımızdır', biz de bundan büyük mutluluk duyuyoruz" demişti.

Dün yapılan açıklamada DEM Parti'nin İBB'den kesin olarak bir ismi aday olarak çıkaracağı belirtilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem