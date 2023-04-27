'Durmaz' dediler durdu: Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinde çekilen video gündem oldu

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Bulgaristan'ın Kırcaali kentine gitmişti. Kılıçdaroğlu, çoğunluğu Türk ve Müslümanlardan oluşan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis'le bir araya gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde kendisini yol kenarında bekleyen vatandaşları görünce aracını durdurduğu görüldü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu araçtan inerek vatandaşlar ile selamlaştı. Kılıçdaroğlu, çiçeklerle karşılanırken "Hoş geldiniz sefa geldiniz", "Gurur duyuyoruz sizinle" ifadeleri duyuldu.