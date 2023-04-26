Amcasına kızıp otomobiline zarar verdi: O anlar kamerada

Sultangazi'de yaşanan akıllara durgunluk veren olayda amcasına kızan yeğen park halindeki otomobili hedef alarak camlarını ve aynalarını kırdı. Karakola giden amca yeğeninden şikayetçi olurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay 21 Nisan günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aynı binada yaşayan amcası ile daha önce sorun yaşayan M.S.B., çöp atma bahanesiyle evden çıktı ve Atatürk Bulvarı üzerinde amcasına ait park halindeki otomobilin yanına geldi. Önce çöpü atan M.S.B., daha sonra ise yanında getirdiği sopayla otomobilin camlarını ve aynasını kırarak zarar verdi. M.S.B. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde evinden çıkan amca ise otomobilin camlarının ve aynasının kırık olduğunu görünce izlediği güvenlik kamerası görüntülerinden şahsın yeğeni M.S.B. olduğunu fark etti. Bunun üzerine duruma sinirlenen amca karakola giderek yeğeninden şikayetçi oldu.

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