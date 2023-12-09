Dilan Polat'ın çalışanı Şule sınır dışı edildi: 'Millet olarak rahat edin'

Dilan Polat ve Engin Polat'ın evlerinde çalışan Özbekistan uyruklu Şule, sınır dışı edildi. Ülkesine dönen Şule, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Dilan Polat'ın çalışanı Şule sınır dışı edildi: 'Millet olarak rahat edin'

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın çocuk bakıcısı Özbekistan uyruklu Şule ile evde yardımcılık yapan akrabası Nargiza K. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Yapılan kontrollerde Şule'nin ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile yurda girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından ikisi de sınır dışı edildi. Ülkesine giderken video çeken Şule, alnının akıyla gittiğini söyledi.

Dilan Polat'ın çalışanı Şule sınır dışı edildi: 'Millet olarak rahat edin' - Resim : 1

"ÇOK MUTLUYUM ÇÜNKÜ ALNIM AK"

TikTok hesabından çektiği videolarla tanınan Şule, ülkesine giderken de paylaşım yapmadan duramadı. Uçakta çektiği videoları yayınlayarak Türkiye'den gittiğini duyuran Şule, "Millet olarak rahatlayın ama bir şeyde unutmayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" ifadelerini kullandı. Şule'nin bir fotoğrafında akrabası Nargiza K. da görüldü.

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DİLAN POLAT'IN CEKETİYLE AVM'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Şule, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın ceketiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Bir kullanıcı tarafından gizlice videosu çekilen Şule, görüntülerin ardından şikayetçi olmuştu.

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