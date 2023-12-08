Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, çiftle ilgili ilginç bir anısını anlattı. Kaya'nın anlattıkları dinleyenleri şaşkına çevirdi.
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, anlattığı olayla dinleyenleri şaşkına çevirdi. Katıldığı bir TV programında konuşan Kaya, Dilan Polat ile arasında geçen bir olayı şöyle anlattı:
"Dilan Polat ağlarken 'Ver elini öpeyim' dedi, 'İyi' dedim. Sonra birden 'Elini yıkama silme abi, Engin'e gideceksin, o da öpsün' dedi. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin'e gittim, o da öptü."
'SAÇINI KESTİ, NAMAZA BAŞLADI'
Engin Polat'ın saçını ve sakalını kestiğini; ayrıca namaza başladığını söyleyen avukat Kaya, şöyle devam etti: "Engin 'Keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da çoluk çocuğumla olabilseydim' dedi. Ayrıca Mai ve Siyah kitabını okuyor."
'ENERJİSİ AZALDI'
Engin Polat'ın tek; Dilan Polat'ın ise 3 kişilik koğuşta kaldığı ve sürekli ağladığı öğrenildi. Kaya, Dilan Polat için "Enerjisi azaldı" ifadesini kullandı.
POLAT ÇİFTİ NEDEN SORUŞTURULDU?
Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet"le suçlanıyor. Çiftin milyonlarca liralık kara para trafiğini yönettikleri iddia edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyada adı geçenlerin şirketler aracılığıyla milyonlarca lira aklamaya çalıştığı iddia edildi.
ENGİN POLAT KİMDİR?
Instagram'da 7 milyona yakın, TikTok'ta 1,5 milyona yakın, Twitter'da ise 250 bin takipçisi bulunan Dilan Polat'ın, eşi Engin Polat'ın ise Instagram'da 1,5 milyona yakın, TikTok'ta 70 bin, Twitter'da 34 bin takipçisi bulunuyor. Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Engin Polat aslen İstanbullu olduğu söylense de bazı kaynaklarda Ankaralı olduğu da söylenmektedir.
DİLAN POLAT KİMDİR?
Dilan Polat, ünlülerin doğum fotoğraflarını çekerek yaşamını kazanırken, bir süren sonra sosyal medyada fenomen oldu. Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde doğdu. İki kardeşi bulunan Polat, annesini küçük yaşta kaybettikten sonra teyzelerinin yanında büyüdü. Polat, kendi ifadesine göre, "babasının annesini öldürmesine şahitlik etti ve küçük kardeşine baktı". Doğum fotoğrafçılığı yaparak iş hayatına adım atan Polat, bugüne kadar birçok ünlünün fotoğrafçılığını yaptı. Doğum fotoğrafçılığının ardından 2017 senesinde ablasıyla birlikte İstanbul'da güzellik merkezi açtı. Dilan Polat adıyla açılan güzellik merkezinin Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunmaktadır. Polat, kendisine insanları güzelleştirmeyi misyon edindiğini açıkladı. Dilan Polat, 2017 yılında kendi adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında şubeler yoluyla yaygınlaştı.
Estetik, kozmetik, kuyumculuk, gayrimenkul, otomotiv, inşaat ve turizm şirketleri olan Polat çifti, bu süreçte lüks yaşamı, birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle gündeme geldi. Engin Polat'ın evlilik yıldönümünde eşine uçak hediye etmesi ise kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve çiftin sahip olduğu paranın kaynağı sorgulanmaya başlandı. Ancak Engin Polat tepkiler üzerine uçak almadıklarını, kiraladığını iddia etti.