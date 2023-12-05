Dilan Polat'ın çalışanı Şule'nin başını da sosyal medya yaktı: Gözaltına alındı!

'Kara para' soruşturmasında tutuklanan, mal varlıklarına el konan ve şirketlerine kayyım atanan Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanının başını da sosyal medya paylaşımları yaktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Polat ailesinin Özbekistan uyruklu çalışanın akrabalarını yurt dışından getirip eve yerleştirdiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

AA'nın aktardığına göre polisin evde yaptığı kontrollerde, asıl adı Shaklo Khaydarova olan ancak Polat çiftinin 'Şule' diye hitap ettiği çalışanın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise yaklaşık 10 ay önce turist vizesi ile ülkeye girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan iki kadının, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği açıklandı.

Dilan Polat'ın şatafatlı yaşamını sergilediği sosyal meyda paylaşımlarında sık sık yer verdiği ve 'Şule' olarak hitap ettiği Shaklo Khaydarova'nın, çiftin 'kara kutusu' olduğu iddia ediliyordu.