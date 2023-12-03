Romanlar Dilan Polat'ın 'enerjı' şarkısını yeniden yorumladı: Dolarları kaptırdım, oldum dilenci

Edirneli sokak sanatçıları son günlerde gündem den düşmeyen Engin Dilan Polat çiftinin yaşadıklarına mizahi boyut kazandırdı. Edirneli sokak sanatçıları, enerji şarkısının içeriğini değiştirerek “oldun dilenci“ isimli şarkı yaptı.

Edirneli sokak sanatçıları Aşkım Yeşilli ve Caner Sürçememiş Edirnenin en kalabalık caddesi olan Saraçlar Caddesinde güncel şarkılar eşliğinde misafirleri eğlendirerek geçimlerini sağlıyorlar.

DİNLEYENLER OYNAYARAK EŞLİK ETTİ

Sokak sanatçılarının “paralar bitti oldun dilenci” diyerek mesaj verdikleri enerji şarkısına Roman havasının sözlerinde ise, “Bu nasıl sinerji, dolarları kaptırdım oldun dilenci. Kara para , kara para Engin“ yer aldı.

Pandemi döneminde de farklı şarkılar yaptığını belirten Aşkım Yeşilli, amaçlarının gündemde bulunan olaylara 9/ 8 lik şarkılar eşliğinde söylemek olduğunu belirtti. Yeşilli, “Gündemde olan enerji şarkısına doğal bir doğaçlama yaparak Roman parçası haline getirdim. Niyetimiz kimseyi üzmek kesinlikle değildir. İyi de tuttu. Allah herkesin yolunu açık etlesin“ dedi.

NE OLMUŞTU?

Lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat dahil şüpheli aile üyeleri ve yakınları tutuklanmıştı.

Kaynak: İHA