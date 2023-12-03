Gürültü tartışması taşlı, sopalı kavgaya dönüştü

Zonguldak’ta iki taraf arasında yaşanan gürültü tartışması büyüyerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Gürültü tartışması taşlı, sopalı kavgaya dönüştü

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre M.C. ile ismi öğrenilemeyen komşusu arasında başlayan gürültü tartışması sokağa taşıp kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların da ayırmaya çalıştığı kavgada yumruklar, sopalar ve taşlar da kullanıldı. Bir süre sonra iki taraf sakinleştirilip olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: İHA

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