49 bin TL’ye YÖK denkliği olmayan üniversitede 'Dr.' ünvanı satılıyor!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, sosyal medyada yayınlanan ilanlarda, “Uluslararası üniversiteden mezun olun. İstediğin bölümü seç, derslere uzaktan katıl. Sınava girmeden üniversite okuyun” deniyor. Ayrıca “Siyasete atılacaklar, online üniversite ile kısa sürede Dr. ünvanı alın. İş hayatında Dr. ünvanı kazan!” şeklinde reklamlar dahi yapılıyor.

Yüksek lisans yapılabilmesi için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) belirlenen puanın alınması gerekiyor. Doktora için de yine üniversite senatosunun belirlediği ALES puanına sahip olmak ve yabancı dil sınavından da aynı şekilde de en az istenilen puanın alınması gerekiyor.

"UZAKTAN EĞİTİM VERİYORUZ, İKİ YILDA MEZUN OLUYORSUNUZ"

Ancak sosyal medyadaki ilanlarda “ALES ve yabancı dil sınavlarına girmeden yüksek lisans ve doktora diploması verildiği” belirtiliyor. Sosyal medyada reklam veren Capital Akademi, ilanlara dair, “Bizim Uluslararası Dublin Üniversitesi (IDU) ile anlaşmamız var. Bu anlaşma kapsamında yüksek lisans ve doktora yapılabiliyor ama Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denkliği olmuyor. Uzaktan eğitim veriyoruz. İki yılda mezun oluyorsunuz toplam 49 bin TL’ye diploma veriyoruz” şeklinde açıklama yaptılar.

Capital Akademi’nin “Anlaşmamız var” dediği Uluslararası Dublin Üniversitesi’nin internet sitesinde ise “IDU, öğrencilerine kaliteli bir yükseköğrenim sunan, uluslararası bir ortamda çalışmak isteyen öğrencilerimiz için de yetkin akademik kadrosuyla online eğitimde bir cazibe merkezidir” deniyor. Uluslararası Dublin Üniversitesi adı altında faaliyet yürüten yapı ise aslında bir şirket.

PGA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gezer, 2022 yılında Hürriyet gazetesinde konuştu.

Gezer, "2022 başında İngiltere’de kurduğumuz şirket ile lisans, yüksek lisans, doktora eğitimleri vermek üzere Uluslararası Dublin Üniversitesi’ni kurduk. Online üniversite işlemi o kadar detaylı ki bu konuyu sayfalar dolusu anlatabiliriz" dedi. Yani aslında Uluslararası Dublin Üniversitesi’nin bir şirket olduğunu anlattı.

SİYASETÇİLER KULLANIYOR

Birçok siyasetçinin öz geçmişinde de parayla diploma satan “Uluslararası Dublin Üniversitesi’nde eğitim aldığı” yazıyor. Örneğin, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için belediye başkanı aday adayı olan bir AKP’linin öz geçmişinde, “Uluslararası Dublin Üniversitesi, Faculty of Economics and Administrative Sciences Türkiye Kampüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans eğitimi gördüğü” belirtiliyor.

Geçen seçimlerde Tekirdağ milletvekili aday adayı olan bir CHP’linin öz geçmişinde de “Uluslararası Dublin Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve kamu yönetimiyle beraber halkla ilişkiler okuyor” deniliyor.