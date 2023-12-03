Bursa’da şiddetli lodos 200 yıllık tarihi 2 çınarı yıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran lodos 200 yıllık tarihi 2 çınar ağacını yıktı. Olayda, şans eseri kimse yara almadı.

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Bursa’da şiddetli lodos 200 yıllık tarihi 2 çınarı yıktı

Olay, saat 02.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Etkisini artıran şiddetli lodos nedeniyle ayakta duramayan tarihi 2 çınar kökünden koparak caddeye devrildi.

İlçenin en işlek caddesi bir süreliğine ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekipleri ağaçları parçalayıp, olay yerinden kaldırdı. Yaklaşık 2 saat sonra cadde ulaşıma açılırken yaşanan olayda şans eseri kimse yara almadı.

Kaynak: İHA

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