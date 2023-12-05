HEDEP'in İstanbul adayı belli oldu iddiası: '3 isim konuşuldu ama muhtemelen o olacak'

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

"HEDEP'İN İSTANBUL ADAYI AHMET TÜRK OLACAK"

Yerel seçimlerle ilgili kulis bilgisi veren Yarkadaş "HEDEP'in İstanbul'daki adayı muhtemelen Ahmet Türk olacak. Parti meclisinin bir kısmı seçime kendimiz girelim derken bir kısmı bazı bölgelerde CHP'ye destek verelim diyor. Pelin Batu, Başak Demirtaş, Hüda Kaya'nın isimleri konuşulmuş. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde. Ahmet Türk, eski CHP'li. Deniz Baykal ile beraber cezaevinde yattılar. Ahmet Türk, İstanbul'da aday yapılırsa HEDEP'nin oylarının tamamını alır, CHP'deki küskün seçmenin de oylarını alır. TİP İstanbul'da aday çıkarmama eğiliminde" ifadelerine yer verdi.