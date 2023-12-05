Bahçeli ve Erdoğan 3 kent için anlaştı iddiası: 'Aday MHP'den olacak'

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'nda Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Burhan, "Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti." dedi.

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Bahçeli ve Erdoğan 3 kent için anlaştı iddiası: 'Aday MHP'den olacak'

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN MERSİN, ADANA VE MANİSA'DA ADAYI MHP'DEN OLACAK"

Sinan Burhan yerel seçimle ilgili "Geçtiğimiz hafta Bahçeli ve Erdoğan görüşme yaptı. Bugüne kadar MHP ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçimle ilgili ana hatlar ile iskeleti oluşmuştu. Bir iki noktada ihtilaf vardı. Bu görüşmede adaylıklar, 50+1 meselesi ve anayasa meselesi konuşuldu. Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti." kulis bilgisini verdi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden kulis bilgileri sızdı: İstanbul ve Ankara adayları netleştiErdoğan-Bahçeli görüşmesinden kulis bilgileri sızdı: İstanbul ve Ankara adayları netleştiSiyaset

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan MHP AKP 2024 Yerel Seçimleri
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