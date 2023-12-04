Tevfik Göksu'dan, Ekrem İmamoğlu’na televizyonda 'düello' çağrısı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu canlı yayına tartışmaya davet etti.

Göksu, sosyal medya hesabından "Sözünün doğruluğuna güvenen gelsin" başlığı ile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“5 yıldır İBB meclisinde ve diğer mecralarda, “İstanbulluların bize verdiği denetim yetkisine” dayanarak, İstanbullular adına muhalefet “vazifemizi” icra ediyoruz.

Bu güne kadar kamuoyuna, bilgi ve belgeye dayanmayan tek bir bilgi paylaşmadım. Yine bu güne kadar tüm eleştiri ve iddialarımı meclis kürsüsünden, bizzat İBB Başkanın yüzüne defalarca söyledim.

İBB Başkanı, belgelere dayalı eleştirilerime ne mecliste ne de televizyonda belge ile cevap vermek yerine, şahsımı “yalan söylemekle” itham etmiş.

Bunu yaparken de aklı sıra ironi yapmak isteyerek “terlemekten” bahsetmiş. Kimin ne kadar yalan söylediğini, kimin ne kadar “terlediğini”, kimin “ne için” “ter döktüğünü” İstanbullular zaten biliyor.

Şimdi buradan tüm İstanbulluların huzurunda bir çağrıda bulunuyorum!

CHP’li İBB Başkanını; kendi belirlediği gün ve saatte, kendi belirlediği televizyon kanalında, kendi belirlediği gazetecilerle birlikte “GERÇEKLERİ KONUŞMAK ÜZERE” tartışmaya davet ediyorum."