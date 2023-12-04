İYİ Parti'den yerel seçimlerde "İttifak" kararı: Müstakil olarak katılacak

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "yerel seçimde ittifak değil iş birliği yapalım" teklifini karara bağlaması beklenirken gözler, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) alacağı karardaydı.

Kritik toplantı öncesinde İYİ Parti'de Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleşti. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantıya, başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra İYİ Parti milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Partiye yönelik yerel seçimde işbirliği teklifi görüşüldü. Kurmaylar, Akşener'e bu konudaki görüşlerini bildirdi.

Toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarının yanına gelen İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Gayet güzel, herkesin görüşlerini ifade ettiği bir toplantı oldu." dedi.

OY ÇOKLUĞUYLA KARAR ALINDI

Toplantı sonrası GİK toplantısının geçen İYİ Parti kararını verdi. GİK toplantısı sonrası yapılan gizli oylamada, 14 'evet'e karşın 35 'hayır' oyu kullanıldı. Bu sonuca göre İYİ Parti seçimlere kendi adaylarıyla girecek.

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Allah utandırmasın.. Hür müstakil seçimlere katılıyoruz…" dedi.